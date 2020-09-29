Строительная фирма NewStroy предоставляет качественный сервис: дизайн и ремонт квартир, офисов, частных домов.

Прозрачная и фиксированная смета Подготовим подробную смету с описанием всех работ и материалов. Исключим доп. наценки и комисии в ходе работы, так и после приемки помещения.

Современные материалы без переплат Подберем только те материалы, которые удовлетворяют вас и ваш кошелек.

Квалифицированные бригады Опытные мастера, с радостью подскажут вам, в трудную минуту.

Комплексный ремонт под ключ Делаем ремонт от “А” до “ Я”. Вам нужно лишь подписать договор.

Реальные сроки выполнения работ Работаем точно в срок. Никаких исключений.

Официальная гарантия на 3 года Даем гарантию на все наши работы и материалы.

Индивидуальный дизайн - проект под ключ За годы успешной работы мы накопили богатый опыт, который в сочетании с вашими идеями может создать уникальные проекты, продуманные до мельчайших деталей и учитывающие все пожелания.

Фиксированная цена в договоре Вы получаете итоговую смету, которая не изменится в процессе строительства или ремонта. Никакого удорожания работ и непредвиденных расходов.