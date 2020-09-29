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    • NewStroy

    ремонтно-строительная компания в Киеве

    РАБОТЫ ОТ А ДО Я

    О компании NewStroy

    Строительная фирма NewStroy предоставляет качественный сервис: дизайн и ремонт квартир, офисов, частных домов.

    10 лет опыта работы на рынке

    Более 1700 довольных клиентов

    854
    ремонта квартир

    297
    ремонта домов

    26 построеных домов под ключ

    406 дизайнов помещений под ключ

    72
    квалифицированных специалиста

    70%
    клиентов заказывают полный комплекс услуг

    заказать консультацию эксперта

    Основные услуги NewStroy

    Ремонт квартир

    Дизайн интерьера

    Строительство домов

    Для бесплатной оценки Вашего проекта звоните прямо сегодня: +38 (066) 955-55-83, +38 (097) 055-55-96!

    Вот, почему нам доверяют

    Строительная фирма NewStroy предоставляет качественный сервис: дизайн и ремонт квартир, офисов, частных домов.

    Прозрачная и фиксированная смета

    Прозрачная и фиксированная смета

    Подготовим подробную смету с описанием всех работ и материалов. Исключим доп. наценки и комисии в ходе работы, так и после приемки помещения.
    Современные материалы без переплат

    Современные материалы без переплат

    Подберем только те материалы, которые удовлетворяют вас и ваш кошелек.
    Квалифицированные бригады

    Квалифицированные бригады

    Опытные мастера, с радостью подскажут вам, в трудную минуту.
    Комплексный ремонт под ключ

    Комплексный ремонт под ключ

    Делаем ремонт от “А” до “ Я”. Вам нужно лишь подписать договор.
    Реальные сроки выполнения работ

    Реальные сроки выполнения работ

    Работаем точно в срок. Никаких исключений.
    Официальная гарантия на 3 года

    Официальная гарантия на 3 года

    Даем гарантию на все наши работы и материалы.
    Индивидуальный дизайн - проект под ключ

    Индивидуальный дизайн - проект под ключ

    За годы успешной работы мы накопили богатый опыт, который в сочетании с вашими идеями может создать уникальные проекты, продуманные до мельчайших деталей и учитывающие все пожелания.
    Фиксированная цена в договоре

    Фиксированная цена в договоре

    Вы получаете итоговую смету, которая не изменится в процессе строительства или ремонта. Никакого удорожания работ и непредвиденных расходов.
    1 подрядчик на все виды работ

    1 подрядчик на все виды работ

    Мы выполняем полный цикл: от разработки концепт-проекта до сдачи объекта заказчику. Вам не нужно искать подрядные организации для разных видов работ.

    Комплексный ремонт всех типов жилья

    Новостройка

    Вторичное жилье

    Комерческие помещения (офисы)

    Коттеджи

    Наши работы

    • 160 м2
    • Интерьер ЖК Солнечная Брама
    • Выполненная работа по ул Горького
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