ремонтно-строительная компания в Киеве
РАБОТЫ ОТ А ДО Я
Строительная фирма NewStroy предоставляет качественный сервис: дизайн и ремонт квартир, офисов, частных домов.
10 лет опыта работы на рынке
Более 1700 довольных клиентов
854
ремонта квартир
297
ремонта домов
26 построеных домов под ключ
406 дизайнов помещений под ключ
72
квалифицированных специалиста
70%
клиентов заказывают полный комплекс услуг
Для бесплатной оценки Вашего проекта звоните прямо сегодня: +38 (066) 955-55-83, +38 (097) 055-55-96!
Строительная фирма NewStroy предоставляет качественный сервис: дизайн и ремонт квартир, офисов, частных домов.
у вас ещё остались вопросы?
Благодарим Вас за ответы на вопросы! Вы сэкономили нашему прорабу-сметчику примерно 50 минут рабочего времени. за это время мы хотим отблагодарить Вас ценным подарком. Статьей, которая Вам поможет, даже если вы не будете делать ремонт вместе с нашей компанией.
Обзор: Как сэкономить на ремонте квартиры до 20% от сметы без потери в качестве ремонта.
Смета с точностью расчета +-10% будет готова в течении 24 часов и мы вышлем ее Вам.