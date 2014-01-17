Сколько будет стоить
Ваш ремонт?
Вопросы и ответы
Ремонт в кухне начинается с обсуждения с заказчиком желаемого результата, произведения замеров помещения и последующего подписания договора. Непосредственно к работам наша компания не приступает, пока не будут уточнены все нюансы относительно желаемого оформления. Это нужно для избегания недочетов и недопонимания.
Ремонт кухни без дизайн-проекта возможен. Если требуются черновые или косметические работы, то прямой необходимости в этом документе нет. В остальных случаях лучше заказать его, чтобы можно было наглядно видеть, что будет сделано, и своевременно внести коррективы, если они потребуются.
Ремонт в кухне под ключ предполагает выполнение целого комплекса работ:
• вынос бытовых приборов, мебели и других предметов;
• демонтаж старой проводки, сантехники, водопроводной системы, отделки – должны остаться «голые» стены, пол, потолок;
• прокладка коммуникаций;
• выравнивание всех поверхностей, черновая отделка;
• финишная отделка всех поверхностей с помощью выбранных материалов;
• занос мебели, бытовых предметов;
• проведение дополнительных работ, если они были заказаны.
После подписания договора мы можем приступить к работе сразу же. Параллельно будет выполняться закупка необходимых материалов и их подвоз на объект. Мы всегда стараемся работать максимально быстро, чтобы клиент быстрее получил свою обновленную комнату. Альтернативный вариант – начало работы в тот день, когда будет удобно заказчику, например, через 3 дня, неделю или вообще через месяц.
Длительность ремонта кухни варьируется от 2 недель и более. Точное время можно сказать, когда будет понятно, какие работы требуются, их масштабность и в целом характеристики ремонта. Оптимальное решение – заказ дизайн-проекта для точности воплощения ваших идей в жизнь. Временные рамки всегда прописываются в договоре и строго соблюдаются.
На нашем сайте есть калькулятор, который поможет сделать предварительный расчет цены ремонта кухни в Киеве. Для этого нужно учесть площадь помещения, выбранную стилистику, тип помещения, необходимость в перепланировке, наличие/отсутствие плана квартиры, необходимость помощи в комплектации материалами, декорировании и т. д. Вы всегда можете указать планируемый бюджет, и мы предложим варианты дизайна, исходя из этой суммы.
Стоимость разработки дизайн-проекта кухни зависит от типа документа (например, нужны только чертежи, требуется разработка со всеми решениями или даже с 3D-визуализацией). Также на цену влияет необходимость или ее отсутствие в авторском сопровождении и/или комплектации. Стоимость дополнительных услуг, которые могут потребоваться, обсуждается индивидуально.
Каждый из наших дизайнеров – профессионал своего дела. Он имеет соответствующую квалификацию и колоссальный опыт работы. Но если вам хочется сотрудничать с кем-то конкретным из нашего штата, это вполне возможно. Все это обсуждается на этапе заказа ремонта и дизайна кухонного помещения в нашей компании.
Дизайн кухонь от нашей компании предлагается в любых стилях по вашему желанию. К наиболее распространенным вариантам можно отнести:
• классический;
• модерн;
• минимализм;
• экостиль;
• прованс;
• кантри.
Но допустимы и любые другие. Вам достаточно описать свои предпочтения нашему дизайнеру, и он предложит вам интересные решения.
Дизайн-проект кухни предоставляется в бумажном и электронном виде. В него входит обмерочный план с учетом коммуникаций, планы монтажа/демонтажа перегородок, напольных покрытий, расстановки мебели, потолков, розеток, освещения и дополнительные при необходимости. А также он будет включать развертки по стенам, чертежи мебели, спецификации серийной мебели, сантехники, освещения, 3D-визуализация по желанию.
Мы сотрудничаем с ведущими производителями мебели, а также занимаемся ее изготовлением под заказ. Последний вариант позволяет получить желаемую меблировку, которая порадует индивидуальностью, эксклюзивностью и внесет изюминку в дизайн кухни в квартире. Помимо этого, мы готовы договориться с тем производителем, который нужен вам, если это для вас в приоритете и сделает интерьер интереснее.
Наши дизайнеры работают с каждым клиентом индивидуально. Сначала уточняются все детали и пожелания, на основе которых и проектируются варианты дизайна. Их будет столько, чтобы вы точно смогли посмотреть и подобрать подходящий для себя. Если вам не понравится ни один из предложенных примеров, значит дизайнер разработает новый с учетом появившихся требований.
3D-визуализация – хорошая возможность увидеть, каким будет готовый дизайн интерьера кухни. Конечно, возможно обойтись и без этой услуги. Но с ней у клиента будет возможность представить будущее оформление во всех деталях, увидеть возможные недочеты на этапе разработки и оперативно их исправить. 3D-визуализация – гарантия того, что готовый вариант точно устроит по всем показателям.
Наша компания занимается любыми ремонтными и дизайнерскими работами. Одно из направлений – проект теплого пола для кухни. С ним комната станет намного уютнее, а мы, в свою очередь, гарантируем качественное и профессиональное исполнение.
Стоимость разработки дизайн-проекта
Вся необходимая документация
Техническая документация. Эскизная концепция интерьера. (Пакет Minimal)
от $17 грн/м2
пакет чертежей
Пакет Standart + VR тур
от $35 грн/м2
пакет чертежей + 3D- визуализация
Комплексный ДП (Full pack)
от $50 грн/м2
пакет чертежей + 3D-визуализация + авторское сопровождение + комплектация
Этапы и сроки разработки дизайн-проекта
Этап 1
Замер и консультация в "NewStroy" бесплатно.
Этап 2
Этап 3
Работаем во всех стилях и направлениях
Этап 4
Этап 5
Наши цены приятно Вас удивят.
Цены под ключ с материалом
Типовый (под здачу)
от
7500
грн/м2
Вариант качество
от
11250
грн/м2
Вариант качество+
от
16250
грн/м2
Премиум
от
30000
грн/м2
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скрытых возможностей вашего помещения
Для того, что бы стоимость дизайнерской кухни была доступна, мы разработали приемлемые расценки. И, конечно же, Ваш первый заказ будет иметь значимую скидку за знакомство. Заказать дизайн проект квартиры. А вот все Ваши последующие обращения получат ещё больший скидочный процент. Ведь качественные, быстрые и доступные ремонты и стройки позволили нам выполнять для клиентов многоразовые заказы. Согласитесь, если Вам выгодно, и всё остальное устраивает, Вы обратитесь при необходимости снова к нам, верно?
Поэтому, не долго думая, смело заказывайте проект! Они сделают для Вас сразу несколько вариантов, ведь дизайн кухни в Вашем доме должен быть Вами выбран. Представьте, Вы с домочадцами вечером садитесь на любимой, но ещё не образцовой кухне, и в 3D исполнении рассматриваете каждый виртуальный уголок и предмет вожделенной кухни – кормилицы.
И когда вся семья придёт к одному решения (мы представляем, какой это сложный выбор!), тут же приступим изменять интерьер Вашей кухни.
Вы, конечно же, знаете, что интерьеры кухни в Киеве будут соответствовать образцу, если всё будет выполнено качественно. Вот поэтому наши мастера имеют высший, 6 профильный разряд, причём работают в нашей команде только ответственные и без вредных привычек люди.
Бесспорно, белая кухня – это самый стильный вариант оформления кухонного интерьера. Для дизайнеров белая кухня подобна чистому листу, на котором можно творить, создавая подлинные шедевры. Белый фон идеален для того, чтобы оттенить другие цвета, при этом благодаря ему все детали собираются в единую композицию. Этот чистый, благородный цвет сделает любую кухню гораздо изящнее.
Белый цвет – это идеальное решение для оформления небольшой кухни. Он обладает способностью зрительно расширять пространство даже малогабаритных квартир. С его помощью комната обретает необыкновенную воздушность и легкость.
А потому, поскорее звоните! Ведь для того, что бы Вы получили удовольствие не только тогда, когда интерьер кухни будет воплощён, а и во время ремонта, Вы подпишите договор с такими пунктами:
Согласитесь, такой договор стоит на страже Ваших интересов. Мы лишь гарантируем его исполнение.
Оформление кухни в последние годы – это особый ритуал. Многим хочется не просто сделать удобным место для приготовления пищи, но и создать особую атмосферу, в которой приятно провести время с семьей за ужином, или радушно встретить гостей. Воплотить все пожелания хозяев всегда смогут дизайнеры интерьера.
Дизайн кухні в квартирі должен соответствовать общей стилистике всего дома. Чтобы сделать помещение комфортным, важно правильно подобрать гарнитур, мебель, технику, а также продумать освещение. Благодаря грамотному оформлению, даже інтер єр маленької кухні будет выглядеть стильным и гармоничным.
Современные приемы в дизайне позволяют играть с пространством и визуально менять его размеры. Используя светлые оттенки, переходы поверхностей и уровней освещения, можно разбить большое помещение на зоны (например, рабочую и обеденную), а маленькую комнату расширить и сделать светлее. Можно не придумывать самостоятельно інтер єр кухні: фотогалерея на сайте поможет подобрать близкий по духу дизайн и использовать его за основу.
Услуги дизайнеров позволяют сделать каждую кухню уникальной и неповторимой. Для кого-то она воплотит активные черты лофта или хай-тека. Для других станет романтичным уголком в доме в стиле прованс. Кто-то любит классику или минимализм и будет комфортно себя чувствовать в уютной атмосфере. Не нужно ограничивать себя в фантазии, продумывая інтерєр кухні: фото готовых работ доказывает, что профессионалам под силу воплотить любые желания.
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Кухня сегодня для многих людей — не просто помещение для приготовления пищи. Это уютный домашний очаг, где утром можно в спокойной обстановке выпить чашечку кофе, собираться с семьей после рабочего дня и обсуждать важные вопросы, интересные события. Обустраивая помещение, особенное внимание следует уделять мебели, освещению, технике, которые должны соответствовать комплексу требований, включая эргономичность, функциональность, комфорт, эстетичность.
Создать идеальный интерьер, способный удовлетворить все требования заказчика вполне возможно, предварительно подготовив проект. Последний позволяет, применяя современные приемы, играть с пространством, чтобы менять размеры. При этом вполне реально большое помещение разбить на отдельные зоны, а маленькое сделать светлее и просторнее. Дизайнер поможет создать наиболее подходящий вариант, учитывая пожелания, важные вопросы оптимизации, при этом решения должны соответствовать стилистическому направлению всей квартиры.
Разработка дизайна проекта ремонта квартиры позволяет во всех деталях увидеть вид будущей кухни, спальни, любой комнаты, представить оформление во всех деталях, изменить своевременно некоторые нюансы, учитывая собственные идеи и рекомендации дизайнера, поэтому цена вполне оправдана, так как фотографии готовых интерьеров, картинки с 3D визуализацией — то, что будет радовать глаз постоянно, обеспечит максимальный комфорт и уютную обстановку в будущем.
Квартира для каждого человека — настоящий тыл, место для отдыха и веселья, помещение, где проходит значительная часть жизни. Благодаря современным решениям и множественным предложениям на строительном рынке, сегодня вполне реально создать идеальный интерьер всех комнат, включая кухни.
Компания NewStroy с 2004 года предоставляет услуги в области ремонта и строительства. Наши высококвалифицированные специалисты помогут создать неповторимый дизайн, используя опыт, изысканный художественный вкус и передовые технологии. Наше портфолио состоит из роскошных и практичных дизайнерских предложений, включает любое стилистическое направление:
NewStroy (Киев) — компания, где предложат готовый дизайн под киевский проект на кухне или индивидуальные проекты интерьера для ремонтов во всей квартире (шикарная фотогалерея представлена на сайте), при этом цены на все услуги приятно удивят, и наши высококвалифицированные дизайнеры готовы предложить наиболее подходящий вариант, согласно предпочтениям и всех нюансов строительных работ.
Существует множество преимуществ заказа дизайна-проекта, когда планируется ремонт квартир. К плюсам относятся:
Еще на этапе планирования заказчик может увидеть проект своей мечты. Предоставляется несколько вариантов, чтобы вместе со всей семьей рассмотреть готовые фото, подобрать лучшее решение для ремонта и обустройства кухни мечты.
Сколько стоит купить дизайнерский проект, заказать в Киеве, других городах дизайн интерьера кухни перед ремонтом в квартирах, — вопрос, интересующий многих, но стоимость зависит от вида документа — чертежи, фото, 3D визуализация в картинках, другие варианты, поэтому цена обговаривается после подробной консультации дизайнеров с заказчиком в индивидуальном порядке. Создание плана проходит в несколько этапов:
Многолетняя деятельность компании сопровождается положительными отзывами клиентов из Киева и Киевской области. Перед заключением договора наши специалисты учитывают все детали, что дает возможность с точностью рассчитать лимит стройматериалов. Именно поэтому стоимость ремонта фиксированная, что подтверждает прозрачность. Ежедневно клиентам в электронном формате присылается видеоотчет. Нарушение пунктов договора с нашей стороны предусматривает выплату неустойки.
Заполняйте заявку на сайте newstroy.com.ua, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. Мы разработали гибкую ценовую политику, полностью соответствующую пожеланиям заказчиков.
Благодарим Вас за ответы на вопросы! Вы сэкономили нашему прорабу-сметчику примерно 50 минут рабочего времени. за это время мы хотим отблагодарить Вас ценным подарком. Статьей, которая Вам поможет, даже если вы не будете делать ремонт вместе с нашей компанией.
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