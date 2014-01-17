Этапы проведения дизайна на кухне

Первый этап – замер помещения, необходимо учитывать все нюансы, выступы, трубы, батареи и т.п.

Второй этап – составление дизайн – проекта, это делается с учетом пожеланий заказчика и правил для построения пространства кухни. Самое главное – грамотно вписать мебель в рабочую зону (плита, мойка, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник).

Третий этап – расчет рабочего материала.

Последний этап – выполнение работ. Меняются окна, проводятся все необходимые коммуникации, выравниваются стены и потолки, возводятся новые перегородки.

Важный момент – монтаж освещения. Посмотрите кухни фото.

Признайте – кухня – самое любимое место у всех членов семьи. Только там можно выпить чашечку утреннего чая, полакомиться любимыми котлетками. И при этом не спеша обсудить прожитый день, решить семейные вопросы, и если эта комната хороша, пусть даже и мала, всего 6 кв.м, с удовольствием поседеть с друзьями. Существует огромное количество интерьерных кухонных стилей. И поэтому заказать дизайн кухни в Киеве можно сразу в нескольких вариантах. В нашей компании работают лишь архитекторы – выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры. Каждый из наших дизайнеров прошёл стажировку в Европе, и принял участие в интерьерных конкурсах. Поэтому эти художники буквально фонтанируют идеями. Дизайн кухни в хрущёвке ими был выполнен более 4000 раз! И каждое новое решение – это уникальное сочетание изысканного художественного вкуса и передовых строительных возможностей, что позволит создать оптимальный для вашей кухни дизайн.

Видео о дизайне кухни

Выгоды работы с компанией NewStroy

Для того, что бы стоимость дизайнерской кухни была доступна, мы разработали приемлемые расценки. И, конечно же, Ваш первый заказ будет иметь значимую скидку за знакомство. Заказать дизайн проект квартиры. А вот все Ваши последующие обращения получат ещё больший скидочный процент. Ведь качественные, быстрые и доступные ремонты и стройки позволили нам выполнять для клиентов многоразовые заказы. Согласитесь, если Вам выгодно, и всё остальное устраивает, Вы обратитесь при необходимости снова к нам, верно?



Кухни на заказ Заказать просчет мебели

Поэтому, не долго думая, смело заказывайте проект! Они сделают для Вас сразу несколько вариантов, ведь дизайн кухни в Вашем доме должен быть Вами выбран. Представьте, Вы с домочадцами вечером садитесь на любимой, но ещё не образцовой кухне, и в 3D исполнении рассматриваете каждый виртуальный уголок и предмет вожделенной кухни – кормилицы.

Проверенные и удачные идеи для дизайна кухни

И когда вся семья придёт к одному решения (мы представляем, какой это сложный выбор!), тут же приступим изменять интерьер Вашей кухни.

Вы, конечно же, знаете, что интерьеры кухни в Киеве будут соответствовать образцу, если всё будет выполнено качественно. Вот поэтому наши мастера имеют высший, 6 профильный разряд, причём работают в нашей команде только ответственные и без вредных привычек люди.

Белые кухни: роскошно или практично

Бесспорно, белая кухня – это самый стильный вариант оформления кухонного интерьера. Для дизайнеров белая кухня подобна чистому листу, на котором можно творить, создавая подлинные шедевры. Белый фон идеален для того, чтобы оттенить другие цвета, при этом благодаря ему все детали собираются в единую композицию. Этот чистый, благородный цвет сделает любую кухню гораздо изящнее.

Белый цвет – это идеальное решение для оформления небольшой кухни. Он обладает способностью зрительно расширять пространство даже малогабаритных квартир. С его помощью комната обретает необыкновенную воздушность и легкость.

6 Преимущества услуг по дизайну кухни от компании NewStroy

А потому, поскорее звоните! Ведь для того, что бы Вы получили удовольствие не только тогда, когда интерьер кухни будет воплощён, а и во время ремонта, Вы подпишите договор с такими пунктами:

лимит стройматериалов подсчитан и неизменен;

стоимость ремонта фиксирована;

на время ремонта Вы получите бесплатную страховку на все виды выполняемых работ;

для того, что бы Вы видели, какие работы проведены, и сколько стройматериала ушло, Вам ежедневно будет прислан на е мейл видеоотчёт;

гарантия на все выполненные работы – 5 лет;

в разе плохого исполнения или нарушения запланированного срока сдачи кухни, Вы получитенеустойку.

Согласитесь, такой договор стоит на страже Ваших интересов. Мы лишь гарантируем его исполнение.

Інтерєр кухні: важный вопрос для каждого дома

Оформление кухни в последние годы – это особый ритуал. Многим хочется не просто сделать удобным место для приготовления пищи, но и создать особую атмосферу, в которой приятно провести время с семьей за ужином, или радушно встретить гостей. Воплотить все пожелания хозяев всегда смогут дизайнеры интерьера.

Дизайн кухні в квартирі должен соответствовать общей стилистике всего дома. Чтобы сделать помещение комфортным, важно правильно подобрать гарнитур, мебель, технику, а также продумать освещение. Благодаря грамотному оформлению, даже інтер єр маленької кухні будет выглядеть стильным и гармоничным.

Современные приемы в дизайне позволяют играть с пространством и визуально менять его размеры. Используя светлые оттенки, переходы поверхностей и уровней освещения, можно разбить большое помещение на зоны (например, рабочую и обеденную), а маленькую комнату расширить и сделать светлее. Можно не придумывать самостоятельно інтер єр кухні: фотогалерея на сайте поможет подобрать близкий по духу дизайн и использовать его за основу.

Услуги дизайнеров позволяют сделать каждую кухню уникальной и неповторимой. Для кого-то она воплотит активные черты лофта или хай-тека. Для других станет романтичным уголком в доме в стиле прованс. Кто-то любит классику или минимализм и будет комфортно себя чувствовать в уютной атмосфере. Не нужно ограничивать себя в фантазии, продумывая інтерєр кухні: фото готовых работ доказывает, что профессионалам под силу воплотить любые желания.